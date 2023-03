OL : Aulas et son club archaïque, Govou se lâche

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a encore connu une contre-performance en Ligue 1 ce week-end face à Lorient. Un triste match nul (0-0) qui englue toujours un peu plus les Gones au classement. Ça gronde chez Sidney Govou.

Les hommes de Laurent Blanc n'y arrivent décidément pas cette saison en Ligue 1. Face à Lorient ce dimanche au Groupama Stadium, l'OL n'aura pas su trouver la faille, peu inspiré offensivement. Une constante depuis le début de la saison. Au classement, les Gones pointent à la 10ème place après 26 journées disputées. S'il reste encore un espoir de bien finir l'exercice en cours avec une Coupe de France à aller chercher, certains observateurs commencent à penser que cet OL n'est plus du tout au niveau de ses ambitions, que ce soit sur le terrain ou en interne. C'est d'ailleurs l'avis d'une légende du club lyonnais, Sidney Govou.

Govou balance tout le monde

Malgré de belles occasions lyonnaises notamment en seconde période, la #TeamOL et Lorient se quittent sur un match nul (0-0).#OLFCL pic.twitter.com/dUVaZ9p3PO — Olympique Lyonnais (@OL) March 5, 2023

Lors d'un entretien accordé au magazine Le Foot, le consultant s'est lâché sur son ancien club. « Autant l’OL est en avance dans plein de domaines, autant je pense que, niveau foot, le club est resté sur un mode totalement dépassé. Mais, dans la vie, il faut changer. Tout évolue : la mentalité, le football… Quand tu vois que cela marche bien plutôt que d’insister sur ce que tu fais, prends le temps de regarder ce que font les autres – car il y en a qui bossent très bien – et changer la façon de fonctionner, les personnes… Dans la vie, si on veut durer, il faut changer. Tu étais avant-gardiste et tu as fini par stagner, faute d’avoir fait ton auto-critique régulière. Parce que tu as pensé que ton système était toujours le bon, sans voir que ceux d’à côté l’ont copié et même amélioré. Ça concerne autant les joueurs recrutés que les dirigeants, le fonctionnement du club ou de l’académie. Le club a vécu à un certain niveau et a oublié qu’il fallait une remise en cause, une auto-analyse lucide », a notamment pesté Sidney Govou, qui aimerait donc que la remise en question arrive rapidement afin de revoir un OL compétitif. Les prochaines semaines en diront plus, surtout après le résultat final du club rhodanien en Coupe de France. Mais le constat est salé, et explique aussi pourquoi l'international français a toujours refusé de revenir à l'OL dans l'organigramme, estimant que le club n'allait pas forcément dans la bonne direction ces dernières années.