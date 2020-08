OL : Aulas et Garcié snobés, Memphis Depay s'en va

Dans : OL.

Sauf incroyable exploit en ce mois d’août en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais sera sans Coupe d’Europe la saison prochaine.

La défaite aux tirs au but face au PSG a mis un terme à cet objectif et va avoir des conséquences sur l’effectif. Si l’OL a la capacité de retenir et même de faire signer des joueurs importants, sa superstar va changer d’air. Memphis Depay a bien l’intention de continuer à évoluer dans un club capable de briller en Coupe d’Europe, et de relancer sa carrière. A un an de la fin de son contrat, le Néerlandais est en position de force. Et le forcing de Jean-Michel Aulas pour le faire prolonger va rester vain. Selon L’Equipe, même Rudi Garcia a tenté de faire entendre raison à l’ancien de Manchester United, mais ce dernier ne signera pas un nouveau contrat, et ne restera pas non plus une année sans Coupe d’Europe à Lyon. Son objectif est de tout donner face à la Juventus et dans l’éventuelle suite du parcours, et ensuite de se trouver un point de chute de haut niveau.

Pour le moment, le quotidien sportif rappelle que les intérêts des clubs européens ne vont vraiment pas très loin. Everton et l’AS Roma, qui ne disputeront pas la Ligue des Champions, sont vaguement intéressés. Les autres pistes en Italie sont à l’abandon, et seul le Borussia Dortmund se place, mais n’a entrepris aucune démarche officielle. Autant dire qu’un départ n’est pas imminent, et il y a même de grandes chances que l’OL débute la saison avec son plus gros salaire (420.000 euros brut mensuel) sur le terrain. Pour mieux se montrer à son avantage et être transféré avant le mois d’octobre ? Il y a de grandes chances que ce soit le scénario, les incitations à prolonger de Garcia et Aulas n’ayant absolument rien donné ces dernières semaines.