OL : Aulas est-il fou ? Le vestiaire a la réponse

Dans : OL.

Déterminé comme jamais à l’idée de reprendre la saison 2019-2020 de Ligue 1, Jean-Michel Aulas a irrité bon nombre de dirigeants en France.

Ses opinions changeantes puis sa détermination à l’idée d’obtenir le feu vert des autorités pour reprendre le championnat de France ont agacé. Seul contre tous, Jean-Michel Aulas n’a pas obtenu gain de cause devant le Conseil d’Etat. Néanmoins, le président de l’OL peut compter sur le soutien de toutes les parties prenantes de son club… à commencer par les joueurs. En effet, au cours d’une conférence de presse durant la préparation de l’Olympique Lyonnais, Maxwel Cornet a par exemple témoigné tout son soutien à son président, visionnaire incompris aux yeux de l’ancien attaquant du FC Metz.

« En tant que joueur, on aurait aimé reprendre le championnat quand on voit ce qu'il se fait dans les autres championnats. On voit que le président n'était pas si fou que ça. Mais on n’a pas d’autre choix que de respecter les décisions » a indiqué celui qui était titulaire au poste de latéral gauche en match amical face à une formation de sixième division suisse, mercredi soir (12-0). Des propos qui feront plaisir à Jean-Michel Aulas, lequel a agacé beaucoup de monde au sein du football français durant la crise du coronavirus, mais qui reste le boss incontesté et toujours autant respecté à l’Olympique Lyonnais. Via son compte Twitter, le président rhodanien s’est d’ailleurs réjoui de revoir du football en France à l’occasion des matchs de préparation des Gones. « Quel bonheur de revoir enfin un match d foot en France merci à l’OL à Port-Valais merci à OL-Télé : la passion du foot comme partout en Europe » a-t-il publié, plus que jamais tourné vers l’avenir.