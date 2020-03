OL : Aulas envoie un missile à 170ME sur Quillot !

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais n'a pas aimé la leçon de Didier Quillot et sa réponse est sévère pour le directeur général de la Ligue de Football Professionnel.

Il n’y a pas de match de football au menu de ce week-end, mais pourtant les responsables du foot français sont actifs sur les réseaux sociaux. C’est évidemment l’interview donnée vendredi par Jean-Michel Aulas au Monde qui a mis le feu au poudre, le président de l’Olympique Lyonnais évoquant la possibilité d’une saison blanche en Ligue 1, et donc que le classement 2018-2019 soit utilisé pour attribuer les places européennes. Une suggestion qui a fait bondir énormément de monde, y compris à la Ligue de Football Professionnel. Après Nathalie Boy de la Tour qui a estimé que Jean-Michel Aulas ne représentait que lui, c’est Didier Quillot qui est entré dans la danse. « La première responsabilité de la Ligue est la défense de l'intérêt général et l'intérêt général ce sont 40 clubs, 20 en Ligue 1 et 20 en Ligue 2 », a expliqué le directeur général exécutif de la LFP à L’Equipe, histoire de rappeler au patron de Lyon qu’il ne fallait pas se tromper de combat.

Une déclaration qui a fait bondir Jean-Michel Aulas, lequel, via Twitter, a rappelé que jeudi soir, lors d’une réunion de la Ligue de Football Professionnel, ce même Didier Quillot avait refusé d’arrêter la Ligue 1 car « cela allait coûter 170ME ». Une façon comme une autre de dire qu’avant de suspendre la compétition vendredi matin, afin de répondre à l’exigence d’Emmanuel Macron, le dirigeant de la LFP avait d’abord eu des arguments financiers à avancer pour défendre son idée de continuer la saison, même à huis clos. Autrement dit, Didier Quillot ne peut pas jouer les donneurs de leçon quand lui-même à fait passer l’argent avant le problème lié à l’épidémie de coronavirus. Elégant.