OL : Aulas en remet une couche après son clash avec Eyraud !

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Décidément, le message posté par Jacques-Henri Eyraud le 24 décembre au soir est (très) mal passé du côté de Jean-Michel Aulas. « J’ai démarré un long et difficile apprentissage. Mais si je suis un jour tenté par une sortie comme celle-ci, je m'engage à t'appeler pour te demander conseil et retrouver la raison. Promis » avait lancé l’homme fort de l’OM avant le dîner du réveillon, publiant sur son compte Twitter une vidéo de Jean-Michel Aulas, très critique à l’encontre de Stéphane Bré après un match entre l’OL et Valenciennes en 2010.

Après avoir déjà réagi à deux reprises ces derniers jours, Jean-Michel Aulas en a remis une couche sur son compte Twitter ce mardi. « Trop, c’est trop » s’insurge le président de l’Olympique Lyonnais, qui refait référence à l'interview du président de l'OM il y a une semaine. « Ce qui me rend perplexe dans cette agression de Jacques-Henri Eyraud dans L'Equipe, c'est que personne ne dit que je n'y suis pour rien et que ce sont les arbitres qui sont visés à tort car ils sont intègres et trop c'est trop ! » a-t-il lancé. Mieux qu’un feuilleton du mercato, le feuilleton Aulas vs Eyraud n’a pas fini de faire parler en cette fin d’année 2017…