OL : Aouar trop fainéant, il va le payer cash à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Remplaçant contre Lens samedi après-midi, Houssem Aouar pourrait de nouveau s’assoir sur le banc contre Lille ce week-end.

Avec les arrivées de Tanguy Ndombele et de Romain Faivre à l’Olympique Lyonnais, les places dans le onze de départ de Peter Bosz valent désormais très chères. Et pour cause, l’entraîneur néerlandais a désormais une équipe compétitive à sa disposition sur le papier, ce qui force chacun des potentiels titulaires à donner le meilleur de lui-même à l’entraînement pour espérer avoir une place le week-end. Plus personne n’est indispensable et ce n’est par exemple pas le cas d’Houssem Aouar, remplaçant face à Lens samedi après-midi et qui pourrait de nouveau être sur le banc contre Lille ce week-end. Cela ne serait absolument pas une surprise aux yeux de Nicolas Puydebois, lequel a expliqué dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones » qu’il mettrait Houssem Aouar sur le banc si cela était de son ressort.

Puydebois pas tendre avec Aouar

« Je ne remets pas Houssem Aouar pour le match face à Lille. C'est une rencontre trop importante pour pouvoir le relancer même si l'affect pourrait nous dire de vouloir le relancer pour cette partie afin de lui redonner du temps de jeu. Quand il est rentré face à Lens, je l'ai trouvé un peu mono rythme, il n'y a pas d'accélération, c'est toujours sur le même rythme, monotone. L'OL a besoin de fulgurances, d'apporter de la surprise afin de surprendre ses adversaires » explique-t-il avant de poursuivre. « La différence entre un talentueux qui ne travaille pas et un besogneux qui travaille, c'est qu'à un moment donné, le besogneux jouera parce qu'il va continuer de progresser tandis que le talentueux va stagner. Le seul moyen de regagner de la confiance, c'est de jouer, d'emmagasiner du temps de jeu et malheureusement aujourd'hui vu que l'OL est en déficit de points, à besoin de gagner des matches. L’OL joue sur ses certitudes avec des joueurs qui font des différences. Sur la saison, Lucas Paquetá a fait plus de différences qu'Houssem Aouar » a analysé l’ancien gardien de l’OL, pour qui Houssem Aouar a donc de sérieux soucis à se faire à Lyon.