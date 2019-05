OL : Aulas donne trois bons de sortie au mercato, les noms dévoilés

Dans : OL, Mercato.

Il n’y aura pas de saignée sur le marché des transferts à l’Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas l’a certifié, son club n’a pas besoin de vendre, même s’il ne pourra pas refuser de très belles offres, et rapides si possibles, pour ses plus grands talents. Du moins ceux qui sont autorisés à quitter le club. Et ils sont trois selon Infosport+, qui détaille les bons de sortie délivrés par le président rhodanien.

En premier lieu, on retrouve Tanguy Ndombélé, le joueur à la plus forte valeur marchande et qui fait rêver le PSG et d’autres ténors européens. L’OL pourrait en récupérer 70 ME et compte en faire la vente majeure de son été. Nabil Fékir possède également un ticket de sortie, pour services rendues depuis son éclosion du centre de formation, mais aussi en raison de sa situation contractuelle puisqu’il n’a pas prolongé, ne semble pas sur le point de le faire et sera libre en juin 2020. La somme devrait être très nettement inférieure aux 60 ME posés par Liverpool la saison dernière, avant le fiasco de sa visite médicale.

Enfin, le troisième départ majeur concerne Memphis Depay, qui pourrait ne pas convenir au futur entraineur Sylvinho, et ne cesse de répéter qu’il rêve de rejoindre un grand club européen. A condition de lui trouver le bon point de chute, son transfert pourrait donc avoir lieu pour boucler ce triple départ qu’il faudrait alors compenser de belle manière pour renforcer l’équipe.