Quand Barcola faisait pleurer le PSG, l'OL s'en souvient

Par Guillaume Conte

Après avoir tout changé cet hiver, l'OL termine la saison en boulet de canon et va se mesurer au PSG au Parc ce dimanche dans un match qui ravive des souvenirs.

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais défiera le PSG dans ce qui était habituellement un choc du championnat de France. Mais cette saison, malgré sa remontée, le club rhodanien est en difficulté et a même lutté pendant des mois pour son maintien dans l’élite. Toutefois, entre le mercato et le changement d’entraineur, l’OL va beaucoup mieux et aborde cette fin de saison en pleine confiance. L’idée est d’aller chercher une place européenne, si possible par le biais d’une victoire en Coupe de France, ou bien en continuant la remontée en championnat. Pour cela, il faudra réaliser une nouvelle performance au Parc des Princes, face à un adversaire qui sera aussi celui en finale de la Coupe de France dans un mois. Une nouvelle performance, car il y a un an, des Lyonnais jeunes mais déchaînés s’étaient imposés sur le terrain du PSG sur le score de 1-0, sur un but de Bradley Barcola.

Un exploit au Parc oui, mais pas plus

Dans les colonnes du Progrès, Franck Passi, qui était à l’époque l’adjoint de Laurent Blanc, est revenu sur ce match qu’il qualifie tout de même d’assez miraculeux vue l’équipe alignée. « On avait une équipe très jeune, Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Lepenant, Cherki, A. Sarr, étaient titulaires et ils avaient entre 18 et 22 ans. Barcola, qui était entré en jeu et qui avait marqué, n’avait pas six mois de Ligue 1 derrière lui. On avait fait un match sérieux, on avait bien défendu et on avait eu un peu de réussite aussi. On faisait une bonne deuxième partie de saison, mais on sait que peu d’équipes gagnent sur la durée avec des titulaires de 20 ans », a livré le technicien français, qui voit bien l’OL tenter crânement sa chance au Parc des Princes ce dimanche.

Surtout avec une équipe bien renforcée et un joueur d’expérience en sentinelle comme Nemanja Matic. « C’est le fameux numéro 6 que Laurent Blanc réclamait ». « Sur ce qu’elle montre depuis quelque temps, cette équipe peut réussir une nouvelle perf à Paris car elle a le vent en poupe », assure Franck Passi, qui sait toutefois que le PSG ne plongera pas en cette fin de saison en raison de sa belle qualification à Barcelone acquise dans la semaine. Tout le contraire d’une saison passée où Paris avait perdu l’envie dans la foulée de son élimination par le Bayern Munich.