OL : Aulas dévoile les secrets du départ choc de Genesio !

Dans : OL, Ligue 1.

Même si Jean-Michel Aulas avait indiqué après la défaite de Lyon à Nantes, qu'il pourrait décider lundi de changer la donne afin de relancer son équipe, l'annonce de Bruno Genesio qu'il allait quitter son poste à l'Olympique Lyonnais en fin de saison a pris tout le monde de court. Et ce dimanche, le président de l'OL révèle comment tout s'est décidé en l'espace de quelques heures entre son entraîneur et lui. Car Jean-Michel Aulas admet qu'il n'y avait plus réellement d'autres solutions à cet instant de la saison pour essayer de sauver l'essentiel.

Et Jean-Michel Aulas de raconter ces 24 heures qui ont fait basculer la saison de l'Olympique Lyonnais. « On a beaucoup discuté et Bruno était évidemment très choqué par le traitement médiatique qui est le sien. Il était fatigué et les joueurs lui faisaient confiance. Il m’a demandé de pouvoir prendre du recul à la fin de la saison et je lui dis à une condition : que l’on soit sur le podium. Et là, il m’a expliqué qu’on aurait plus de chances si on avait un stade enthousiasmant et non blessant. A partir de ce moment, et comme Bruno est quelqu’un de très digne, on a décidé qu’il annoncerait, d’abord, à ses joueurs, puis à son staff, sa mise en retrait à la fin de la saison. C’était semble-t-il la préoccupation de pas mal de supporters et de médias (...) Je dois lui tirer un coup de chapeau. Bruno a été comme il l’est dans le management de son équipe. C’est un garçon respectable et respecté, pour ce qui me concerne, et je lui ai donné, après avoir échangé avec certains membres du comité de gestion cette nuit, la possibilité de le faire. J’ai senti aussi que c’était humainement le bon moment et que ça donnait plus de chances vendredi de battre Angers », explique Jean-Michel Aulas, qui s'est déjà projeté vers la réception du SCO vendredi prochain au Groupama Stadium.