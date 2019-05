OL : Aulas demande à décaler la 37e journée, la LFP le calme direct

Dans : OL, Ligue 1.

Problème de calendrier pour Jean-Michel Aulas le 18 mai prochain. Le président de l’Olympique Lyonnais verra son équipe féminine disputer la finale de la Ligue des Champions face à Barcelone à Budapest à 18h00, tandis que, à 21h00, l’Olympique Lyonnais masculin jouera lui sa place en Ligue des Champions à l’occasion de la réception de Caen. Et pour le président de l’OL, ce n’est pas compatible de voir ces deux matchs se disputer dans la même soirée, même si ce sont à des horaires radicalement différents. Résultat, JMA a mis la pression à la Ligue pour décaler au dimanche l’ensemble de la journée de Ligue 1.

« J’espère que la Ligue française témoignera de dignité et de responsabilité en faisant passer la journée du samedi au dimanche pour permettre au football français de vivre une finale européenne. Il serait vraiment évident et juste que la présidente de la Ligue, Nathalie Boy de la Tour, qui se bat et milite depuis longtemps pour la parité, prenne cette décision. Les diffuseurs sont aussi importants en France qu’en Espagne et la Liga espagnole, qui a plus de poids que la LFP, a fait son choix par respect du football. Le président de l’UEFA sera présent à Budapest et ce serait bien que le football français fasse preuve de raison », a livré au Progrès Jean-Michel Aulas, rapidement climatisé par la LFP par le biais d’un communiqué, qui a tenu à rappeler quelques vérités oubliées.

« La LFP rappelle que la 37e journée de Ligue 1 Conforama est programmée le samedi 18 mai à 21h. Cette programmation ne rentre pas en concurrence avec la Finale de la Ligue des champions féminine qui aura lieu le même jour à 18h. La LFP rappelle que la Liga a décalé de son côté la 38e journée d’une heure et demi le 18 mai, et non d’une journée. Initialement programmée à 18h30 le 18 mai, la dernière journée du championnat d’Espagne aura lieu à 20h ce même jour », a répondu la Ligue, qui ne compte pas bouleverser tout son calendrier, surtout que les Trophées UNFP diffusés par bein SPORTS sont déjà prévus le dimanche 19 mai.