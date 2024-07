OL ‍: Aulas déjà oublié, Textor est le président idéal

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ancien joueur de l’OL et de Molenbeek, Jeff Reine-Adelaïde connait bien John Textor et pour l’ancien milieu offensif des Gones, il ne fait aucun doute que le président rhodanien va mener le club vers les sommets.

Recrue très onéreuse de l’Olympique Lyonnais en 2019 avec un transfert en provenance d’Angers pour 25 millions d’euros, Jeff Reine-Adelaïde n’a jamais répondu aux attentes. Son gros transfert avait logiquement suscité de grosses attentes, mais l’ancien joueur de Lens et d’Arsenal n’a pas été en mesure de répondre présent. Il faut dire que Jeff Reine-Adelaïde n’a pas été aidé avec deux grosses blessures au genou. Pour se relancer, le milieu offensif de 26 ans a même fait une pige en Belgique à Molenbeek, un autre club de la galaxie Eagle Football dirigée par John Textor. Interrogé par L’Equipe, « JRA » a d’ailleurs chanté les louanges du président de l’Olympique Lyonnais. Malgré quelques craintes à son arrivée, l’homme d’affaires américain est un dirigeant fiable et sur lequel l’OL a de la chance de pouvoir compter selon Reine-Adelaïde, très élogieux à l’égard du successeur d’un Jean-Michel Aulas plus que jamais oublié à Lyon.

« Oui, j'ai trouvé son attitude très élégante. Il a très rapidement pris de mes nouvelles pour s'assurer que j'allais bien, avant de me remercier pour mon implication cette saison. C'est un grand président, avec le coeur sur la main, vraiment. Il veut toujours aider ses joueurs. Mes années lyonnaises ? Forcément mitigées. Il y a eu de beaux moments la première année, notamment la découverte de la Ligue des champions et l'épopée jusqu'en demies. C'était une période où j'ai été bon. Ensuite, il y a eu les blessures qui ont forcément tronqué mon passage. J'ai quelques regrets parce que je pense que j'aurais pu plus aider le club depuis mon retour de blessure. Mais pas d'aigreur. Mes années lyonnaises m'ont fait beaucoup prendre en maturité » a livré dans les colonnes de L’Equipe un Jeff Reine-Adelaïde désormais libre de tout contrat et qui espère pouvoir redonner un souffle à sa carrière après un prêt plutôt concluant à Molenbeek avec 27 matchs au compteur en Belgique (3 buts, 2 passes décisives).