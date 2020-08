OL : Aulas clashe « les pitres », Castaldi vote JMA !

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais s'est plutôt fait discret après la qualification de Lyon face à la Juventus. Mais Jean-Michel Aulas a encore crié sa rage contre la LFP.

Discret sur Twitter, Jean-Michel Aulas n’a pas inondé les réseaux sociaux malgré l’exploit de l’Olympique Lyonnais contre la Juventus. Le patron de l’OL s’est seulement exprimé brièvement sur Europe 1 et plus longuement dans Le Progrès. L’occasion pour Jean-Michel Aulas de coller des tacles à la Ligue de Football Professionnel suite à la décision de stopper définitivement la saison de Ligue 1 dès le mois de mars. « C'est une injustice profonde et je ne le pardonnerai pas. La blessure de l'arrêt de la L1 est toujours présente. Notre cœur saigne tous les jours par rapport à ça », a notamment lancé JMA. Si certains estiment que le président de Lyon tourne un peu en rond, ce n’est pas le cas de Giovani Castaldi.

Le consultant de RTL et La chaîne L’Equipe estime en effet que le dirigeant lyonnais a tout à fait raison de remonter continuellement au créneau sur ce sujet. « Jean-Michel Aulas devrait passer à autre chose ? Ce n’est pas dans son style. Il estime que c’est une immense injustice, et ça durera le temps qu’il faudra, mais il veut faire payer ceux qu’il estime être les responsables de cette fin de saison prématurée. Cela correspond à la personnalité de Jean-Michel Aulas et pour le coup on peut aussi un petit peu le comprendre. Il a raison de remettre cela sur le devant de la scène à chaque fois, parce qu’on est censé faire partie des cinq grands championnats et on a géré ça comme des pitres. Fatalement, je peux le comprendre et il a raison d’insister pour dire qu’on s’est trompé. Cela peut permettre d’ouvrir une discussion et de se servir comme cela une jurisprudence », a lancé, lors de l’Equipe d’Estelle, un Giovani Castaldi qui partage l'avis de Jean-Michel Aulas.