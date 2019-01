OL : Aulas applaudit ce geste de Genesio qui coûte 62.000 euros à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a eu du mal pour venir à Bourges samedi soir en Coupe de France, un match piège disputé dans un stade comble. Mais l'OL n'a pas tenu rigueur à son adversaire de cette résistance acharnée, puisque dans la foulée de la rencontre, et pour le plus grand bonheur des dirigeants de Bourges, Jean-Michel Aulas a fait savoir que l'Olympique Lyonnais ne réclamait pas sa part sur la recette de cette rencontre. Et le président du club rhodanien de préciser que c'est Bruno Genesio qui avait demandé à ce que ce geste soit fait, ce qui va permettre à l'adversaire d'un soir de l'OL d'empocher 62.000 euros.

« Vraiment deux belles équipes, à Bourges des dirigeants de grande qualité, un public connaisseur, un union sympathique entre foot amateur et foot Pro. Bruno Genesio a souhaité laisser notre part de recettes 62.000€: j’ai applaudi vive le foot amateur », s'est réjoui, via Twitter, Jean-Michel Aulas, désormais dirigeant au sein de la Fédération Française de Football, et qui tient à apporter sa pierre à l'édifice du football amateur. Du côté de Bourges, on peut dire un grand merci à l'Olympique Lyonnais et à Bruno Genesio pour ce joli cadeau de début d'année.