OL : Aulas alerte ses joueurs sur le cas Bruno Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Il y a une semaine jour pour jour, l'Olympique Lyonnais vivait une sale soirée avec l'élimination en demi-finale de la Coupe de France face à Rennes. Mais c'est surtout l'incroyable séquence qui s'n est suivie, avec Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio qui a laissé des traces dont on peut croire qu'elles sont restées longtemps dans les têtes, au point d'aboutir à l'incroyable déroute de samedi contre Dijon. Alors, histoire de ramener tout le monde à la réalité, le président de l'OL a tenté encore une fois de passer par la méthode douce.

Lundi, à l'heure de la reprise, Jean-Michel Aulas est venu dans le vestiaire lyonnais afin de prendre la parole. L'Equipe affirme qu'après avoir sermonné très vivement son effectif, JMA a prévenu qu'il était clairement derrière Bruno Genesio au moins jusqu'à la fin de la saison et qu'un départ de ce dernier d'ici la 38e journée était impossible et inimaginable. Le boss de l'OL a donc prévenu ses joueurs qu'ils devaient faire corps avec leur coach histoire de ne pas tout gâcher en seulement sept journées de Ligue 1. Et dans la foulée, Jean-Michel Aulas a déjeuné avec le staff de Lyon, histoire de faire passer un message dans le même sens, à savoir que Bruno Genesio finira la saison sur le banc de l'Olympique Lyonnais quoiqu'il arrive. Les choses sont claires.