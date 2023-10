OL ‍: Aulas agressé par un Stéphanois, ça devait arriver

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL vit une grave crise sportive et financière qui ne fait que s'aggraver au fil des jours. Dernier de Ligue 1, le club rhodanien dirigé par John Textor est loin de l'équipe des belles années sous Aulas. Néanmoins, Jean-Michel Larqué n'épargne pas l'ancien président lyonnais.

Les problèmes s'accumulent tellement pour l'OL que les supporters préfèrent presque en rire. Dernier de Ligue 1 avec 2 points, un niveau de jeu déplorable et une attaque en berne, l'OL est aussi dans le viseur de la FIFA. Plusieurs clubs français se plaignent du transfert de Nuamah, jugé non valide. En plus, voici que le Shakhtar Donetsk attaque l'OL pour le transfert de Tetê. Limité financièrement, dans une impasse sportive, le club rhodanien inquiète bien des observateurs. Pour beaucoup d'entre eux, la faute revient à John Textor, vu comme un incompétent notoire depuis sa reprise du club la saison dernière.

L'épilogue d'Aulas à Lyon est un vrai gâchis

Si Jean-Michel Larqué rejoint à peu près tout le monde sur les défauts de Textor, il préfère insister sur la grande responsabilité de Jean-Michel Aulas. Même s'il n'est plus au club depuis mai dernier et son éviction par Textor, l'ex-président lyonnais a posé les bases du fiasco actuel selon le consultant RMC. Aulas a raté ses dernières années à la présidence que ce soit dans la gestion quotidienne ou dans la passation à l'Américain.

🎙 Captain Larqué explique pourquoi selon lui, le responsable de la crise à l'OL, c'est Jean-Michel Aulas : "Pendant des années, il a eu tout juste. Mais les dernières années, il a eu tout faux. On voit dans quel situation est son club..." pic.twitter.com/BG9rxyUwjq — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 3, 2023

« Je ne vais pas exonérer le pantin (Textor) sur sa responsabilité dans la crise actuelle. Mais Jean-Michel Aulas a eu tout juste pendant des années et sur les dernières années, il a eu tout faux. Tout faux sur le plan administratif avec le fameux directeur du football M.Ponsot. Pour le directeur sportif, ça ne s'est pas bien passé avec Juninho, Florian Maurice ou Bruno Cheyrou. Il a eu tout faux sur les entraîneurs. [...] Un grand dirigeant a deux paramètres à respecter : bien s'entourer quand il est en activité, et trouver un repreneur qui va bichonner son club quand il quitte son activité. […] Ce qui est terrible, c'est qu'il vend à Textor en sachant pertinemment qu'il mettait son club dans les mains de quelqu'un qui était incompétent ou discutable sur la suite des opérations, comme il l'a déclaré peu de temps après avoir vendu. Comment, quand on a construit un club comme celui-là, peut-on être à ce point à côté de la plaque ? », a t-il lâché sèchement dans Rothen s'enflamme. De quoi confirmer aux supporters de l'OL que leur club récolte les fruits de plusieurs années d'errance et non pas d'une malchance passagère.