OL : Aulas accuse Eyraud de cracher dans la soupe avec les arbitres

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Sorti indemne de son déplacement à Nancy en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais est tout de même passé au bord de l’élimination. Si cela avait été le cas, les Lyonnais auraient certainement eu une dent contre M. Gautier, qui a sifflé un pénalty inexistant après un tacle propre d’Aouar sur le ballon. Après la rencontre, la qualification aidant, Jean-Michel Aulas a fait preuve de mansuétude, regrettant ce coup de sifflet mais ne tombant pas non plus brutalement sur l’homme en noir. Rebondissant sur Twitter au sujet des décisions arbitrales, le président de l’OL en a remis une couche au sujet de l’attaque dont il a été victime de la part de Jacques-Henri Eyraud pendant la trêve, où le président de l’OM avait très clairement laissé entendre que Lyon était favorisé par les arbitres.

« En fait, trois jours après le match alors que l’OL l’avait reçu à dîner dans d’excellentes conditions, Jacques-Henri Eyraud a vertement critiqué Jean-Michel Aulas et les arbitres dans L’Equipe, soupçonnant les arbitres de favoriser l’OL », a expliqué JMA, qui ne digère clairement pas cette sortie médiatique sulfureuse de la part de son homologue de l’OM, qui regrette autant la forme que le fond, et notamment que cette joute verbale n’ait pas débuté quelques jours plus tôt, lors de ce fameux « dîner dans d’excellentes conditions ».