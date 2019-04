OL : Aulas a le secret pour faire taire les rageux

Dans : OL, Ligue 1.

Grâce à sa victoire vendredi à Bordeaux, l'Olympique Lyonnais peut suivre avec sérénité la suite de cette 34e journée de Ligue 1, l'OL ayant évidemment un regard attentif sur les performances de Lille, l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Et, à une semaine du très attendu OL-LOSC, au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas estime que son club aura à cette occasion la possibilité de démontrer à ceux qui taillaient Lyon que tout cela était injuste et pas vraiment logique. Redevenu combatif, en même temps que ses joueurs, le président de l'Olympique Lyonnais est persuadé que l'heure est venue pour l'OL de faire taire les rageux.

Dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas remet les choses en perspective. « La passion fait que parfois on est triste et que d’autres fois, on est très euphorique. Ça c’est dur. On reçoit Lille, qu’est-ce qui va se passer ? Mais on doit considérer que ce match est une finale pour la 2e ou 3e place. Il faudra être au plus haut niveau, et prouver que ce qui a été dit sur nous était injuste. Les critiques étaient trop accentuées mais c’est le lot du foot en général. Et quand un club comme le nôtre est en Coupe d’Europe pour la 23e année de suite on a tendance à en demander encore plus », confie le patron de l'Olympique Lyonnais, déterminé à ramener son club vers le sommet.