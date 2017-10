OL : Aulas a bien brisé le rêve de Maxime Gonalons

Dans : OL, Serie A, Mercato.

En désaccord avec le président Jean-Michel Aulas, Maxime Gonalons a décidé de quitter l’Olympique Lyonnais pour la Roma cet été.

Malgré sa signature chez un grand d’Europe, le milieu défensif ne cachait pas sa déception lors de sa présentation à la presse italienne. « J'aurais aimé faire une carrière à la Totti, à la De Rossi, parce que Lyon c'est mon club de cœur, celui qui m'a tout donné. Malheureusement cela ne s'est pas passé comme je le souhaitais », confiait l’international français en juillet dernier. Autrement dit, Gonalons souhaitait effectuer toute sa carrière au sein de son club formateur, comme son agent l’a répété à une radio locale.

« Maxime se sent très bien à Rome, il a trouvé une équipe très professionnelle et des personnes très gentilles, dans l’équipe, le staff et les supporters. Il commence à parler italien et lui ainsi que sa famille s'intègrent bien, a confié Frédéric Guerra à Tele Radio Stereo. Il n’a pas encore démontré son niveau, mais c’est normal. Il doit s’adapter à un football différent, plus tactique et moins physique. Il travaille chaque jour pour arriver au maximum. Gonalons, au début, était destiné à finir sa carrière à Lyon, mais ensuite le président a changé d’avis. Monchi le voulait, il le suivait déjà à Séville. » Décidément, Gonalons a du mal à digérer ce départ.