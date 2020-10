OL : Pirlo déchaîné, il veut Aouar au mercato d'hiver

Dans : OL.

Accrochée par l’AS Roma il y a un mois, la Juventus Turin a de nouveau laissé des points en route le week-end dernier sur la pelouse de Crotone.

Le début de saison des hommes d’Andrea Pirlo n’est pas totalement convaincant. Il faut dire que le coach transalpin n’a pas été aidé par les blessures et les cas de Covid, notamment de Cristiano Ronaldo, en ce début du mois d’octobre. Ces premiers accrocs de la saison laissent également penser que l’effectif de la Juventus Turin manque d’un ou deux joueurs créatifs au milieu de terrain. En ce sens, la Vieille Dame reste très intéressée par le profil d’Houssem Aouar, selon les informations obtenues par France Football. Cet été, le champion d’Italie était tout prêt d’enrôler le milieu de l’OL en échange de 50 ME plus le prêt de Frederico Bernardeschi. Mais l’ailier droit de la Juventus Turin a tout fait capoter en refusant de signer dans la capitale des Gaules…

C’est ainsi que selon FF, la Juventus Turin songe très sérieusement à repasser à l’offensive dès le mois de janvier afin de recruter Houssem Aouar en provenance de l’Olympique Lyonnais. Bien évidemment, il sera plus délicat pour le club présidé par Andrea Agnelli de convaincre Jean-Michel Aulas en plein cours de saison, un constat qui sera d’autant plus valable si les Gones sont toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions à mi-saison. Reste l’option d’un achat dès le mois de janvier puis un prêt à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison, qui pourrait pleinement convaincre Juninho et Jean-Michel Aulas. A condition bien sûr d’y trouver son compte financièrement. Pour rappel, les dirigeants lyonnais n’ont eu de cesse de répéter durant l’été que la valeur marchande d’Houssem Aouar était supérieure à 50 ME. La Juventus Turin peut donc affuter son carnet de chèques…