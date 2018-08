OL : Au pire l'OL paiera 45ME pour Ruben Dias, il vaudra bientôt le double

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Le dossier Ruben Dias doit avancer ce mercredi puisque Jean-Michel Aulas est censé être à Lisbonne pour parler du défenseur international portugais. Mais Bruno Genesio l'a reconnu en conférence de presse, la qualification de Benfica pour les barrages de Ligue des champions et éventuellement la phase de poules a rendu le dossier encore plus complexe. Mais pour Bilel Ghazi, quoi qu'il arrive l'Olympique Lyonnais arrivera à ses fins avec Ruben Dias, même si pour cela il faudra signer un énorme chèque de 45ME.

« Si Benfica se qualifie pour la Ligue des champions, il y a le risque que le club dise à l’OL le 29 août : « on le garde ». Il n’y aura qu’une solution, payer la clause libératoire de 45ME et ils ne pourront rien dire. Le joueur veut venir et il y a déjà un accord contractuel avec lui. Après Lyon a vendu pour 70ME des joueurs qui n’étaient pas des titulaires, et c’est une nécessité de recruter ce joueur-là si l’OL veut exister en Ligue des champions et en Championnat (...) Du côté de Lyon on est convaincu que si on fait Ruben Dias à 40ME, il peut valoir le double d’ici 2 ou 3 ans. Tout le monde pousse auprès de Jean-Michel Aulas pour qu’un gros effort financier soit fait, en le titillant sur ce côté plue-value possible », a confié le journaliste sur la chaîne L'Equipe.