OL - ASSE : Ménès et Bouhafsi s'opposent sur le derby

Dans : OL, ASSE.

Au lendemain de la large victoire de Lyon contre l'ASSE, Pierre Ménès et Mohamed Bouhafsi s'opposent sur la manière dont il faut analyser ce triomphe de l'OL.

Compte tenu du contexte, à savoir l’épidémie de covid qui a décimé l’AS Saint-Etienne et le huis clos total à Geoffroy-Guichard, le carton infligé par Lyon aux Verts a-t-il autant de valeur que cela ? Non il ne s’agit pas du prochain sujet du Bac Philo, mais du débat qui oppose journalistes et consultants ce lundi. Réagissant à un message de Julien Huët, journaliste du média lyonnais Tonic Radio, qui se réjouissait de ce 0-5, Pierre Ménès a ouvert le débat : « Franchement se palucher sur ce match vu l’équipe de Saint Etienne c’est tout petit . J’espère que l’OL a d’autres ambitions cette saison sinon c’est triste. » De quoi susciter la réaction de Mohamed Bouhafsi, étonné de la remarque du consultant de Canal+. « Un derby ne se résume pas uniquement à la rivalité sportive Pierre. On ne peut pas juger, estimer le plaisir de supporters lyonnais. En en plus de gagner avec la forme hier ils deviennent aujourd’hui le club qui a gagné le plus de derby dans l’histoire. C’est une fierté régionale », expliquait le journaliste de RMC à Pierre Ménès.

Pas de quoi convaincre ce dernier qui relançait la machine. « Ha tu t’y mets toi aussi? Qu’on soit content du match de la qualité du jeu ok. Mais faut quand même voir contre qui l’OL a joué avant d’en faire des caisses. Mais bon je suis peut être trop idéaliste ou pas assez clientéliste », ironisait Pierre Ménès. Pas de quoi faire taire Mohamed Bouhafsi, étonné de la réaction de son confrère. « Je te donne juste mon avis. C’est le but de Twitter. C’est pas clientéliste car les stéphanois ne vont pas apprécier mon tweet. Ce que je veux te dire c’est que tu as une rivalité régionale. Le plaisir n’est pas uniquement sur le match pour eux. Hier l’OL est entré dans l’histoire », faisait juste remarquer le rédacteur en chef de RMC Sport. Fin du débat.