OL : Arsène Wenger a refusé l'offre de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

On l'a appris ce dimanche, l'Olympique Lyonnais a pensé à Arsène Wenger pour venir remplacer Bruno Genesio la saison prochaine, l'idée d'un ticket Wenger-Juninho ayant même germé au sein de la direction de l'OL. Mais l'hypothèse de voir l'ancien manager des Gunners débarquer dans la capitale des Gaules lors du mercato d'été 2019 semble avoir déjà pris du plomb dans l'aile. En effet, Téléfoot a révélé que si effectivement Jérôme Seydoux avait eu des contacts avec le technicien alsacien de 69 ans, ce dernier avait fait savoir au co-actionnaire principal de l'Olympique Lyonnais qu'il n'était pas intéressé par ce poste à l'OL.

Jean-Michel Aulas va donc devoir se tourner vers une autre piste, sachant que le président de Lyon a fermement l'intention d'offrir du lourd à son club comme il l'a dit vendredi soir en marge de la victoire de l'OL à Bordeaux. La piste Arsène Wenger étant déjà refermée, on en revient donc à Laurent Blanc, José Mourinho et Jorge Jesus, ce qui est toutefois un beau trio, même si certains estiment qu'il s'agit d'un nuage de fumée mis en place par JMA pour avancer plus tranquillement sur un autre dossier. Quoi qu'il en soit, on devrait avoir la réponse très rapidement, le match contre Lille, le week-end prochain, ayant été fixé par le président de Lyon pour ouvrir les négociations