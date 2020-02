CdF : Lyon fait tomber l'OM !

Dans : Coupe de France, OL, OM.

1/4 de finale de la Coupe de France

Groupama Stadium

Lyon bat Marseille : 1 à 0

But : Aouar (82e) pour l'OL

L'Olympique Lyonnais a fait tomber l'Olympique de Marseille (1-0) ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France après un match long à se décanter. Une victoire qui tombe au bon moment pour l'OL et Rudi Garcia.

Pour ces retrouvailles entre Lyon et Marseille, on s'attendait à un peu mieux sur le plan du jeu et de l'intensité. Car près 45 minutes totalement insipides, dont on ne retiendra rien, la rencontre s'animait (un peu) en seconde période. Et notamment lorsqu'après l'usage de la VAR, l'arbitre accordait un penalty logique à l'OL après une main de Sakai dans la surface. Mais Pelé, titulaire ce soir dans les buts de l'OM, stoppait la tentative de Dembélé (70e), confirmant ses performances dans cet exercice (4 arrêts sur 6 penalties cette saison). Ce n'était cependant que partie remise pour Lyon puisque dix minutes plus tard, sur un service de Traoré, Aouar trompait Pelé d'une belle frappe croisée (1-0, 82e).

Ce but suffisait à assurer la qualification de l'Olympique Lyonnais pour le dernier carré de la Coupe de France, l'OL étant donc la première équipe à faire mettre un genou à terre à la formation de Villas-Boas depuis bien longtemps. Et pour l'OM, c'est aussi le 14e déplacement à Lyon sans victoire. Une série que le club phocéen voudra stopper en avril en Championnat.