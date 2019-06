OL : Après le Brésil, Lyon craque sur Pratto et Nandez et dégaine les offres

Dans : OL, Mercato, Foot Mondial.

En quête de plusieurs renforts durant ce mercato estival, l’Olympique Lyonnais a des vues sur le championnat argentin.

Avec les arrivées de Juninho et de Sylvinho, le club rhodanien a forcément pris un accent sud-américain. Ceci n’est donc pas étonnant de voir que l’OL s’oriente plus que jamais sur le marché d’Amérique du Sud durant cet été. Après avoir recruté Jean Lucas au Brésil, Lyon pourrait poursuivre son mercato en Argentine. En effet, selon FOX Sports, la formation présidée par Jean-Michel Aulas s’intéresse de près à Lucas Pratto et Nahitan Nández.

Le premier joueur cité est le buteur de River Plate. À 31 ans, l’attaquant argentin, passé notamment par le Genoa (2011-2013), est estimé à huit millions d’euros et pourrait venir renforcer le secteur offensif des Gones de part son expérience. Concernant l’international uruguayen, il évolue aux Boca Juniors. Le prix du milieu offensif de 23 ans est de 25 ME selon sa clause libératoire, lui qui serait ciblé pour amener de la grinta et du jeu rapide au milieu de terrain. Actuellement à la Copa America, Nandez a été le sujet d'une offre de l'OL qui devrait s'avérer suffisante à hauteur de 22 ME selon la presse argentine.