OL : Après la polémique, la défense cash de Memphis Depay

Memphis Depay a créé un véritable bad buzz en posant avec un ligre, récoltant la colère des associations protectrices des animaux. Sa défense risque de ne pas tenir…

Toujours très présent sur les réseaux sociaux, Memphis Depay a vu son activité extra-sportive se développer ces derniers mois. Il faut dire que l’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’est gravement blessé, et a eu le temps, malgré une opération du genou et une rééducation très sportive, de se consacrer à la musique, son passe-temps préféré, mais aussi aux tatouages et voyages. Récemment, le Néerlandais a ainsi publié une photo de lui avec un bébé ligre, issu du croisement d’une tigresse avec un lion. Ce cliché, certainement pris lors de son récent passage à Dubaï, a mis en furie les associations de défense des animaux. Les attaques ont été très vives. « Nous regrettons que Depay ait posté cette photo. Il y a des animaux qui souffrent. Le commerce de la faune, pour divertir les gens, est inutile et cause beaucoup de souffrances. Avec cette photo, Depay donne le mauvais exemple. Nous espérons, bien sûr, qu'il retirera sa photo. Les animaux sauvages appartiennent à la nature, ils ne sont pas là pour notre divertissement. Il n'y a pas de pire exemple », a par exemple fait savoir l’une des nombreux ONG à commenter le sujet, World Animal Protection.



Des critiques qui sont arrivées jusqu’aux oreilles de Memphis Depay, qui a tenu à réagir et à rétablir les faits. « A ceux qui ne connaissent pas les faits, taisez-vous. Les ligres ne sont même pas des animaux sauvages. Ils ne sont pas nés dans la nature. Je ne pense même pas qu'ils survivraient à l'état sauvage », s’est défendu l’attaquant lyonnais, pour qui les ligres sont des animaux domestiqués et non sauvages, ce qui explique pour lui cette photo d’intérieur avec un bébé de cette espèce.