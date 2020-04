OL : Memphis et son Lion, Barth Ruzza sort les griffes

Dans : OL.

Memphis Depay n’est pas un joueur comme les autres. Que ce soit sur le terrain, où l’attaquant de l’OL est capable de tout… mais également en dehors.

Rappeur à ses heures perdues, l’international néerlandais a d’autres passions moins communes encore que la musique, en dehors du football. Son amour pour les lions en est une, lui dont l’intégralité du dos est recouvert d’un immense tatouage de ce magnifique animal. Mardi soir, Memphis Depay a de nouveau exprimé sur les réseaux sociaux son amour pour les lions en postant une photo pour le moins originale sur laquelle on voit le capitaine de l’OL dans une maison… avec un lionceau dans les bras. Une photo très étonnante voire choquante pour certains, même si on ne sait pas exactement où se trouve le Lyonnais, qui était à Dubaï il y a quelques jours.

Que cette photo ait été prise en France ou ailleurs, elle n’a pas manqué de faire réagir. Et notamment Barth Ruzza, lequel a été véritablement choqué par ce cliché. « Un lion en appartement/maison Super... » s’est indigné le présentateur phare de la chaîne TV officielle de l’Olympique Lyonnais, grand défenseur de la cause animale. Un Tweet qui a divisé les supporters rhodaniens sur les réseaux sociaux, une partie étant totalement sur la même longueur d’onde que Barth Ruzza tandis que d’autres ont soumis l'idée que le lion était dans l’appartement uniquement le temps de la photo. Une chose est certaine, même en période de confinement et alors qu’il est blessé depuis le 15 décembre dernier aux ligaments croisés, Memphis Depay fait toujours énormément parler de lui chez les observateurs et les supporters de l’Olympique Lyonnais.