OL : Aouar sur le départ, un chèque ridicule pour Aulas ?

Par Corentin Facy

En fin de contrat en juin 2023, Houssem Aouar a de grandes chances de quitter l’OL au terme de la saison.

Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Peter Bosz cette saison, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais totalise seulement cinq buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues. Un bilan famélique pour un joueur comme Houssem Aouar, lequel est censé être l’un des leaders techniques de l’OL. Ce n’est malheureusement pas le cas cette saison, ce qui ne devrait pas inciter Jean-Michel Aulas à négocier une prolongation du contrat d’Houssem Aouar, dont le départ à la fin de la saison fait peu de doutes. Estimé à plus de 40 millions d’euros il n’y a pas si longtemps, lorsqu’il était ciblé par Manchester City ou encore par la Juventus Turin, l’ex-international espoirs français a toujours une petite cote sur le marché des transferts selon The Sun, mais son départ n'a aucune chance de rapporter la somme un temps espérée par l’OL.

Aulas n'est pas en position de force

Et pour cause, le tabloïd britannique dévoile qu’en Angleterre, Arsenal est toujours intéressé par Houssem Aouar. Mais au-delà du joueur, que Mikel Arteta apprécie, les Gunners ont relancé la piste du milieu offensif de l’OL en raison de sa faible valeur marchande. A un an de la fin de son contrat et tandis qu’il réalise une saison très décevante, Houssem Aouar n’est plus valorisé à 40 millions d’euros comme ce fut le cas par le passé. Jean-Michel Aulas en a conscience et dans la mesure où il ne souhaite pas prolonger son joueur, le patron de l’Olympique Lyonnais ne se montrera pas -trop- gourmand pour le transfert de son milieu offensif de 23 ans cet été. Pour l’heure, aucun chiffre n’est évoqué par le tabloïd britannique mais nul doute qu’en cas de proposition à hauteur de 20 millions d’euros cet été, Arsenal aura toutes les chances de rafler la mise. D’autant que, contrairement aux saisons précédentes, la concurrence ne devrait pas être trop féroce pour Arsenal dans le dossier Houssem Aouar.