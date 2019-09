OL : Aouar relancé par un ogre d'Europe au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Plutôt bon lors des deux premières journées de Ligue 1 avec deux passes décisives délivrées, Houssem Aouar marque clairement le pas.

Très décevant contre le Paris Saint-Germain, l’international espoirs français devrait être sanctionné par Sylvinho, qui a de grandes chances de lui faire débuter la rencontre à Brest sur le banc ce mercredi à 19 heures. Néanmoins, le n°8 des Gones reste un joueur ultra-prometteur, sur qui l’Olympique Lyonnais compte pour l’avenir. Logiquement, son profil est très apprécié en Europe et notamment en Angleterre, où il a un très grand fan.

Ce n’est plus un secret depuis longtemps, Pep Guardiola est un admirateur du milieu de l’OL. Et selon les informations du Daily Mail, le technicien espagnol rêve toujours de s’offrir Houssem Aouar dans un avenir proche au mercato. Cet été, une première offensive a été faite de la part de Manchester City, qui n’a néanmoins pas dégainé d’offre. Selon le quotidien britannique, la donne pourrait être différente en juin 2020 avec une possible proposition de la part du champion d’Angleterre en titre pour un Houssem Aouar qui devra néanmoins monter son niveau d’un cran s’il veut prétendre à une place de titulaire au sein d’une écurie comme Manchester City…