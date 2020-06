OL : Aouar pour 50ME, la Juventus propose un autre deal !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a mis un prix d'achat minimum pour Houssem Aouar. Et du côté de la Juventus on espère un accord plus compliqué qu'un paiement cash.

L’avenir d’Houssem Aouar semble s’inscrire loin de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine, le milieu offensif de 22 ans étant considéré comme l’une des pépites du football français. Et ce dimanche, le quotidien sportif turinois Tuttosport évoque l’avenir du joueur de l’OL, et la possibilité qu’il rejoigne la Juventus, adversaire de Lyon en 8e de finale de la Ligue des champions. Selon le média italien, Jean-Michel Aulas aurait prévenu son homologue italien qu’il fallait 50ME cash pour espérer s’offrir Houssem Aouar, lequel est également convoité par Manchester City, le PSG et le Real Madrid. Une sacrée concurrence qui pourrait annoncer une bataille à coups de millions d’euros.

Du côté de la Juventus, si on est conscient de la valeur d’Houssem Aouar, on pensait pouvoir trouver un accord plus « raisonnable » avec l’Olympique Lyonnais sous la forme d'un prêt payant de deux ans et une obligation d’achat. Cependant, du côté d’Andrea Agnelli, on a compris que les finances de l’OL allaient être rudement malmenées à la fois par la crise économique liée au covid19, mais également par la non-qualification de Lyon pour la prochaine Ligue des champions. Et l’hypothèse d’un transfert avec un étalement des paiements ne paraît plus tellement réalisable malgré le souhait initial de la Juventus. Tuttosport ne sait pas si le club de la capitale du Piémont va insister sur le dossier Houssem Aouar, car les prix risquent de s’enflammer, mais à 50ME il n’est pas certain que la Juve s’alignera sur l’exigence lyonnaise malgré son énorme intérêt pour le joueur français. Il est vrai que si le mercato franco-français s'ouvre ce lundi, le marché européen attendra probablement jusqu'au 1er juillet.