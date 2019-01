OL : Aouar, Ndombele, Fekir… Aulas annonce de gros départs cet été

Dans : OL, Mercato.

Invité sur le plateau de la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a notamment évoqué le marché des transferts.

Sans surprise, les supporters n’ont pas eu droit à de grandes révélations concernant le mercato hivernal en cours. Le club rhodanien refuse de s’affaiblir et n’envisage pas d’arrivée importante d’ici la fin du mois de janvier. Pas même celle d’un défenseur central, le seul poste où l’entraîneur Bruno Genesio peut éventuellement réclamer du renfort.

« Il n’y a pas de choses qui ont été arrêtées, a confié le président sur OLTV. On discute avec un certain nombre de joueurs qui nous intéressent pour le futur. Il n’y a pas de discussion avec un défenseur central. Il y a aussi Oumar Solet qui monte en puissance… » En revanche, le mercato s’annonce beaucoup plus animé l’été prochain, notamment dans le sens des départs.

Des bons de sortie à prévoir

« Pour cet été, le mercato dépendra de la situation du club à la fin de la saison. On va essayer de ne pas perdre tous nos joueurs car nous sommes très sollicités, a annoncé le dirigeant. On laissera probablement partir un ou deux joueurs et on essaiera de se renforcer en défense ou au milieu de terrain. » Parmi les joueurs les plus convoités, à savoir Houssem Aouar, Tanguy Ndombele ou encore Nabil Fekir, un ou plusieurs éléments obtiendront sûrement un bon de sortie.