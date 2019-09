OL : Aouar n'est ni Cristiano Ronaldo ni Messi, Sylvinho dégaîne !

Dans : OL, Ligue 1.

Après un joli début de saison, Houssem Aouar est clairement rentré dans le rang du côté de l’Olympique Lyonnais.

À l’image de son club finalement, le milieu de terrain a déjà fait les montagnes russes en ce début de saison. Très bon contre Angers mi-août (6-0), l’international espoirs a peu à peu baissé de régime jusqu’à sa punition contre le Zenit en Ligue des Champions mardi (1-1). Resté sur le banc des remplaçants pendant toute la rencontre, le joueur de 21 ans a payé l’addition de ses mauvaises performances, entre un manque d'implication et un laisser-aller technico-tactique. Autant dire que face à une concurrence accrue au poste de relayeur, avec Mendes, Reine-Adélaïde et Jean Lucas, Aouar est le grand perdant des derniers jours à l’OL. Un choix expliqué par Sylvinho.

« Concernant Aouar, lui ou un autre, si je ne le choisis pas, je prends mes décisions. Dans le monde, il y a quatre ou cinq joueurs qui sont titulaires indiscutables. Je vais en nommer deux : Cristiano Ronaldo et Messi. Ce sont de grands footballeurs, avec des performances énormes. Eux sont titulaires indiscutables. Nous sommes un groupe, et je prends les décisions en fonction du match à venir. Contre le Zenit, Reine-Adelaïde a très bien joué. C’était le bon choix. Aouar est un grand joueur, mais sur ce match, pour moi, Jeff était plus adapté. C’est à moi de décider qui doit jouer et ne pas jouer. On est un groupe. Nous progressons, mais nous devons nous améliorer dans la construction du jeu et entre les lignes », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur brésilien de Lyon, qui espère qu’Aouar aura un sursaut d'orgueil positif lors du choc contre le PSG dimanche au Groupama Stadium.