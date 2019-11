OL : Aouar le fantôme, Pierre Ménès n'en veut plus à Lyon

Dans : OL.

Houssem Aouar a réussi un match étincelant face à Benfica, et pour Pierre Ménès il devient urgent que le joueur de l'Olympique Lyonnais soit plus régulier à ce très haut niveau.

Houssem Aouar hérite des meilleures notes ce mercredi au lendemain de la très précieuse victoire de l’Olympique Lyonnais face à Benfica. Il est vrai que l’international Espoirs a montré toutes les facettes de son talent à cette occasion. Et voir Aouar à un tel niveau donne forcément des regrets à Pierre Ménès qui ne comprend pas comment le jeune milieu relayeur de l’OM peut parfois être totalement transparent. Et le consultant de Yahoo Sport de réclamer à Houssem Aouar une plus grande constance dans son jeu.

« Houssem Aouar a démontré durant ce match pourquoi on est si dur avec lui, pourquoi on lui demande tant. On lui en demande tant parce qu’on sait ce qu’il est capable d’apporter à toutes les équipes dans lesquels il joue, que ce soit avec les Bleus en Espoirs ou avec Lyon. C’est franchement très agaçant de le voir traverser certains matchs comme un fantôme quand on voit ce qu’il est capable de faire contre Benfica », a confié un Pierre Ménès, qui espère que le milieu de l’Olympique Lyonnais fera taire les critiques sur ce sujet. Housse Aouar pourra notamment le faire lors du prochain gros match de l'OL, ce sera dimanche au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille.