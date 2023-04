OL : Aouar et Dembélé, Blanc tient tête aux supporters

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Eliminé par le FC Nantes (1-0) en demi-finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais se dirige vers une fin de saison sans véritable enjeu. Laurent Blanc aurait pu en profiter pour lancer d’autres jeunes. Mais l’entraîneur des Gones a prévu de s’appuyer sur le même groupe.

La fin de saison s’annonce très longue pour l’Olympique Lyonnais. Après sa défaite à Nantes en Coupe de France, le club rhodanien a perdu sa principale, si ce n’est sa seule chance de qualification européenne. Car avec huit points de retard sur le cinquième Lille, l’actuel neuvième de Ligue 1 a peu de chances de réussir une folle remontée.

Blanc ne change pas ses plans

Sans véritable enjeu, Laurent Blanc aurait pu en profiter pour faire tourner et lancer d’autres jeunes peu ou jamais utilisés. Mais l’entraîneur des Gones va continuer à s’appuyer sur le même groupe. Autrement dit, Houssem Aouar et Moussa Dembélé, les joueurs en fin de contrat ciblés par les supporters, font bien partie de ses plans. « Je compte sur tout le monde y compris Houssem et Moussa, a annoncé le Cévenol. Ils sont là depuis le début de la saison. »

« Les décisions, s’il faut les prendre, on les prend. Si on ne les a pas prises avant, à ce moment-là, j’ai un effectif, s’est-il expliqué. Les jeunes, les moins jeunes, les joueurs concernés, moins concernés, leurs situations contractuelles sont toutes différentes, mais quand on met à disposition un effectif à un entraîneur, ce dernier doit s’appuyer dessus, vous êtes d’accord ? » Quant à la possibilité de faire appel aux jeunes, Laurent Blanc estime qu’il ne leur rendrait pas service.

Communiqué du groupe Lyon 1950 :



"Nous avons fait le choix douloureux d'assister aux neuf dernières rencontres de championnat en nous mettant à votre niveau. […] Nous n'avons plus la force ni l'envie d'animer notre tribune pour une équipe qui ne le mérite pas." pic.twitter.com/aoMC52HRI2 — Inside Gones (@InsideGones) April 7, 2023

« Vous le savez, au mercato il y a eu des départs, et on a fait de la place pour les jeunes. Oui, il y en a d'autres encore, je ne parle pas de Mamadou Sarr, Mohamed El Arouch ou Achraf Laaziri, qui sont déjà avec le groupe, mais je ne pense pas que ce soit la solution, ce ne serait pas un cadeau pour eux, surtout dans cette situation-là. Mais si je dois le faire, en cas de joueurs blessés, suspendus, je le ferai, j’en appellerai d’autres », a précisé le coach de l’Olympique Lyonnais, quitte à agacer un public déjà remonté.