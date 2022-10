OL : Aouar éjecté au mercato, il déballe tout

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet été, Houssem Aouar était tout proche de quitter l’OL lors du mercato mais finalement, l’international français n’a pas trouvé de porte de sortie.

Les clubs intéressés par Houssem Aouar étaient pourtant nombreux, à un an de la fin du contrat de l’international français à l’Olympique Lyonnais. Malgré plusieurs intérêts concrets, Houssem Aouar n’a pas quitté son club formateur, la faute aux exigences de Jean-Michel Aulas et des dirigeants de l’OL. Dans une interview accordée à L’Equipe avant le match crucial entre Lyon et Toulouse en Ligue 1, Houssem Aouar est revenu sur son mercato estival très agité. Le milieu offensif lyonnais indique qu’il était clairement dans l’optique de quitter la Ligue 1, que ce soit pour Nottingham Forrest, le Benfica Lisbonne ou encore le Bétis Séville. Mais à chaque fois, c’est l’Olympique Lyonnais qui a tout fait capoter.

Aouar avait accepté le Bétis, Benfica et Nottingham

« Pourquoi avoir refusé le Bétis, Benfica ou Nottingham ? Je n'ai pas du tout refusé ! C'était un mercato stressant pour moi. Mais je suis tombé d'accord avec la plupart des clubs qui se sont manifestés. Même Benfica ? Oui, même Benfica. En plus, vous voyez bien que ce sont des clubs de standings différents, avec différents projets, et je n'ai pas fait obstacle. Malheureusement, l'OL n'a pas pu se mettre de mettre d'accord avec aucun des clubs intéressés. Ça, il faut le respecter, il n'y a pas de problème. Mais moi je n'ai pas fermé de porte. Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble, mais l'OL n'a pas trouvé d'accord, ce que je peux comprendre » a fait savoir Houssem Aouar, lequel a par ailleurs dévoilé qu’il avait refusé une seule proposition lors du mercato estival.

Il a refusé de quitter l'OL pour Nice

Il s’agit de celle de Nice, dans la mesure où le numéro huit de l’OL ne s’imaginait pas dans un autre club français que Lyon. « Alors je tiens déjà à dire que j'ai beaucoup de respect pour le projet de Nice et pour ce club. Mais je vais vous dire la vérité, je ne me voyais vraiment pas partir de Lyon pour aller là-bas, ou dans un autre club français. Je suis Lyonnais, j'ai tout fait ici, je suis supporter du club. Donc en France, c'est l'OL. Ça serait vraiment compliqué pour moi d'aller dans un autre club que l'OL en L1, je suis formé ici... Je voulais surtout découvrir un autre Championnat et une autre culture » a indiqué Houssem Aouar, lequel n’a par ailleurs pas fermé la porte à une prolongation de contrat à Lyon d’ici la fin de la saison, même si son unique priorité pour le moment est de retrouver du temps de jeu et des sensations avec l’OL.