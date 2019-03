OL : Aouar, Depay... Aulas sait qui sera sacrifié au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique Lyonnais devrait vivre un mercato très agité. Et pour cause, de nombreux joueurs seront sollicités suite au beau parcours des Gones en Ligue des Champions. Tanguy Ndombele, Ferland Mendy ou encore Houssem Aouar notamment. Et si le président rhodanien Jean-Michel Aulas a déjà prévenu qu’il ne sacrifierait pas Nabil Fekir, qu’il a l’ambition de conserver, il a également confié dans Téléfoot qu’il refusait d’envisager une vente d’Houssem Aouar. Une déclaration qui devrait rassurer les fans de l’OL…

« Plus facile de sacrifier une star comme Depay qu’un joueur formé au club comme Aouar ? C’est plus facile, évidemment » a confirmé Aulas, avant de poursuivre. « Houssem est programmé pour faire partie de l’équipe championne d’Europe qui sera, c’est sûr, à Lyon dans les années qui viennent. Mais les conditions des propositions, la volonté des joueurs sont toujours des éléments qu’il faut prendre en compte. Au bout de 32 années d’expérience, je sais toujours que ce ne sont pas mes propres desiderata qui sont choisis au moment des transferts » a confié le président de l’Olympique Lyonnais, très attaché à Houssem Aouar. Comme la plupart des supporters rhodaniens…