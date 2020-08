OL : Aouar contre Guendouzi et du cash, Lyon refuse !

Dans : OL.

Houssem Aouar tentera de signer un exploit majeur avec Lyon ce samedi en Ligue des champions contre Manchester City. Le milieu de l'OL sera regardé de près.

Vendredi, à la veille du quart de finale de Ligue des champions entre l’Olympique Lyonnais et Manchester City, Houssem Aouar était présent en conférence de presse. Et le milieu de terrain de l’OL n’a pas échappé à une question sur son avenir, le nom d’Aouar étant largement évoqué en Angleterre où plusieurs clubs, et non des moindres, auraient de l’intérêt pour le joueur rhodanien. Sur ce sujet, la réponse d’Houssem Aouar a été expéditive. « Je trouve ça déplacé d’en parler avant un tel match. Je suis à fond avec l’Olympique Lyonnais pour l’heure », a rétorqué le joueur formé à l’OL. Mais cela n’empêche pas les rumeurs de circuler, puisqu’en cas d’élimination de l’équipe de Rudi Garcia par celle de Pep Guardiola il se pourrait bien que l'on ne revoit jamais Houssem Aouar sous le maillot de Lyon.

Car Jean-Michel Aulas devrait avoir des offres pour le milieu offensif de 22 ans. Et parmi les clubs qui semblent en mesure de bouger sur ce dossier, il y a Manchester City, adversaire de l’OL ce samedi. Mais selon L’Equipe, pour l’instant, les Citizens n’ont pas avancé dans ce dossier, contrairement à Arsenal qui a déjà fait une proposition au président de l’Olympique Lyonnais pour le convaincre de lâcher Houssem Aouar, mais en vain. « Les Gunners ont proposé un échange avec Mattéo Guendouzi (21 ans) plus de l’argent, ce que l’OL a refusé. Parce que le club lyonnais a simplement besoin d’argent, pas d’un milieu de terrain supplémentaire, même si Aouar s’en va », précise le quotidien sportif. Lyon semble donc savoir ce qu'il veut lors de ce mercato, Houssem Aouar aussi, cela tombe donc bien à quelques jours de l'ouverture du mercato en Europe.