OL : Aouar au PSG, ça fait cher le remplaçant

Quelle sera la prochaine pépite à quitter l’Olympique Lyonnais ? Ce pourrait être Houssem Aouar, qui a tapé dans l’oeil du PSG.

Le meneur de jeu lyonnais, dont la technique et le touché de balle ont séduit les recruteurs parisiens, pourrait être tenté par ce qui se fait de mieux en France à l’heure actuelle. Le PSG n’a pas pour habitude de recruter en Ligue 1, mais le numéro 8 de l’OL a des qualités qui ont déjà provoqué l’intérêt de clubs comme le FC Barcelone ou Manchester City par le passé. L’investissement serait copieux puisque la somme de 45 ME est évoquée. Mais pour le joueur, signer au PSG serait-il bon choix ? Non pour Pierre Bouby persuadé qu’Aouar se perdrait chez le champion de France et n’aurait pas sa place.



« Aouar au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival, je n’y crois absolument pas. Il a une grosse marge de progression, mais de là à aller au PSG… A part sur le banc, je ne vois pas trop où il pourrait jouer dans cette équipe, franchement. Selon moi, il gagnerait à passer par un club de transition comme le Borussia Dortmund par exemple, un bon club pour évoluer. Il doit avoir plus d’influence dans le jeu lyonnais, il doit faire mieux, il doit déjà porter Lyon sur ses épaules », a livré le consultant de La Chaine L'Equipe, pour qui Aouar n’est pas encore prêt pour le grand saut chez un ténor européen comme le PSG.