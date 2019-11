OL : Aouar a très bien vu le problème avec Sylvinho

Dans : OL.

Suite à un début de saison très compliquée, l’Olympique Lyonnais est en train de retrouver des couleurs. Tout cela depuis l’arrivée de Rudi Garcia sur le banc de touche.

Entre fin août et mi-octobre, le club rhodanien n’avait gagné qu’une seule fois lors d’une série de onze matchs toutes compétitions confondues. Des mauvais résultats qui avaient entraîné l’éviction de Sylvinho. Mais depuis la venue de Rudi Garcia, l’OL a repassé la marche avant. Avec trois victoires de suite, contre Metz (2-0) et Toulouse (3-2) en Ligue 1, et face à Benfica en Ligue des Champions mardi (3-1), Lyon s’est remis dans le droit chemin. En ballotage favorable pour une qualification européenne, l’OL n’est plus qu’à trois unités du podium en L1. De quoi rassurer Houssem Aouar.

« On a toujours été sûr de nos forces. Sur le terrain, c’était plus compliqué de le montrer, mais on avait à cœur d’enchaîner trois victoires de suite pour commencer une série. Aujourd’hui, c’est le cas et on va essayer de gagner contre Marseille pour faire un bond dans le classement. Je ne sais pas si on a manqué d’agressivité précédemment, mais il y avait un manque de jeu. Nous n’avions pas forcément les occasions de marquer et de briller. Contre le Benfica, nous avons mis des buts, donc forcément l’esprit combatif est ressorti davantage », a avoué, sur OL TV, le milieu des Gones, qui espère donc finir la semaine en beauté avant de rejoindre l’équipe de France Espoirs pour le rassemblement de novembre.