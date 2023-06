OL ‍: Anthony Martial de retour, la folle rumeur

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

À un an de la fin de son contrat, l'histoire semble être proche de se terminer entre Manchester United et Anthony Martial. Considéré comme un éternel espoir, le Français a néanmoins une l'occasion de revenir là où tout a commencé pour lui.

Avec la rude concurrence en attaque à Manchester United, Anthony Martial a eu du mal à s'imposer. Auteur de 29 matchs disputés cette saison pour 9 buts inscrits ainsi que 3 passes décisives délivrées, l'ancien joueur de l'OL s'est rendu le plus disponible possible pour Erik Ten Hag tout en subissant quelques blessures. Le buteur de 27 ans, recruté pour 60 millions d'euros par les Red Devils, n'aura jamais justifié le montant de son transfert. Avec l'explosion du jeune Garnacho et la confirmation de Marcus Rashford comme leader offensif, il ne reste plus de place à Martial qui va devoir se résoudre à quitter Old Trafford pour retrouver des sensations et surtout, du temps de jeu. Heureusement, l'OL est là pour le relancer.

Anthony Martial songe à un retour aux sources

Selon les renseignements de Caught Offside, l'OL pourrait être la prochaine destination de Martial. Formé à Lyon, l'international français (30 sélections) a vite quitté le club rhodanien pour exploser à l'AS Monaco avant de s'envoler pour l'Angleterre. Martial n'a disputé que 4 matchs en pro avec l'OL. Lyon qui a terminé à une décevante septième place en Ligue 1 aime particulièrement les retours de ses anciens joueurs comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Samuel Umtiti qui est annoncé proche de revenir à l'OL. Martial pourrait ainsi se relancer dans son club formateur car la route est barrée à Manchester United qui ne compte plus sur le natif de Massy. Le média anglais affirme que Lens est également une possibilité si Openda quitte le club mais l'OL reste une éventualité sérieuse, à condition de faire de gros sacrifices de chaque côté, tant le salaire à la sauce Premier League est incompatible avec la norme lyonnais à l'heure actuelle.