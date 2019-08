OL : Anthony Lopes voit rouge et se fâche

Dans : OL, Ligue 1.

Tout comme mardi à Montpellier, l'Olympique Lyonnais a joué pendant de longues minutes à dix, puisque ce samedi c'est Thiago Mendes qui a vu rouge contre Bordeaux. Déjà auteur d'une grosse faute en première période, l'ancien lillois n'a pas échappé à l'expulsion en seconde période après un tacle encore fautif. Et pour Anthony Lopes, très agacé, il est temps que ses coéquipiers se reprennent et se calment car l'OL ne pourra pas continuer comme cela en évoluant en infériorité numérique. « Cela fait deux matchs de suite qu’on termine à 10, ce n’est pas normal. On doit faire preuve de plus de maturité. On perd 2 points ce soir contre Bordeaux, mais on ne peut pas revenir en arrière donc on va profiter de la trêve internationale pour se reposer puis bien travailler », a confié le gardien de de but de l'Olympique Lyonnais, qui aurait probablement aimé fêter par une victoire devant ses supporters sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2023 à l'OL.