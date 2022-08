OL : Anthony Lopes risque gros, voyage express à Paris

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Exclu face à Ajaccio pour une sortie très dangereuse sur Mounaïm El-Idrissy, Anthony Lopes risque trois matchs de suspension avec l’OL.

Parfois critiqué pour ses excès d’engagement lors de ses sorties, Anthony Lopes a frappé dès la première journée de Ligue 1. Alors que son équipe de l'Olympique Lyonnais menait 2-0 contre Ajaccio au Groupama Stadium, l’international portugais a violemment percuté l’attaquant corse Mounaïm El-Idrissy, provoquant un penalty logique et laissant son équipe à dix après avoir reçu un carton rouge ne souffrant d’aucune contestation. Pour ce geste dangereux, Anthony Lopes risque jusqu’à trois matchs fermes de suspension. Mais selon L’Equipe, le gardien de l’OL va lui-même plaider sa cause auprès de la commission de discipline de la LFP dans l’espoir de voir cette sanction réduite à 2 matchs fermes plus 1 match de sursis.

Lopes à Paris face à la commission de discipline

Anthony Lopes va ainsi faire le déplacement à Paris afin de dialoguer avec les membres de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Le gardien de l’Olympique Lyonnais va notamment faire valoir son casier quasi vierge car malgré sa réputation, il ne s’agit que de son deuxième carton rouge en près de 10 ans de carrière. Son comportement irréprochable après sa faute face à Ajaccio pourrait également jouer en sa faveur. Anthony Lopes s’était en effet excusé et n’avait pas contesté son carton rouge auprès de l’arbitre. Reste maintenant à voir si les membres de la commission de discipline de la LFP seront sensibles aux arguments d’Anthony Lopes, qui va en tout cas tenter le tout pour le tout en se déplaçant lui-même à Paris dans le but de faire diminuer sa peine.