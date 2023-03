OL : Anthony Lopes refuse d'abandonner Lyon comme cela

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Victime d'une fracture d'un doigt lors de l'échauffement contre Grenoble, Anthony Lopes est forfait pour le match contre Lorient. Mais c'est un moindre mal pour l'Olympique Lyonnais, car s'il avait été raisonnable, le gardien de but de l'OL aurait été opéré, mais cela aurait eu un prix.

Pour le match de ce dimanche au Groupama Stadium contre le FC Lorient (17h05), c’est Rémy Riou qui sera dans les buts lyonnais, le gardien de but revenu l’été dernier de Caen assurant l’intérim d’Anthony Lopes. Du haut de ses 35 ans, le portier numéro 2 de l’Olympique Lyonnais a déjà eu l’occasion de montrer qu’il était un suppléant valable puisqu’il avait déjà eu l’occasion de remplacer l’international portugais en tout début de saison, Lopes ayant été suspendu plusieurs matchs. Cette fois, si Riou sort du banc, c’est uniquement pour un souci physique puisqu’à la surprise générale on a appris vendredi de la bouche de Laurent Blanc qu’Anthony Lopes avait joué avec une fracture du doigt contre le GF38 en Coupe de France. Si ce dernier a été en mesure de tenir son rang mardi soir, cela n’était pas possible pour ce match de Ligue 1. Et encore l’Olympique Lyonnais a évité un souci nettement plus important.

Anthony Lopes ne se fait pas opérer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony Lopes officiel (@antholopes_officiel)

En effet, même si l’OL n’a pas communiqué de date officielle pour le retour d’Anthony Lopes, le club et le joueur ont décidé de ne pas passer par la case opération. Et à la place le gardien de but lyonnais portera une attelle afin que son doigt se remette de cette fracture. S’il avait été opéré, les choses auraient été claires, la saison d’Anthony Lopes aurait été tout simplement terminée, ce qui aurait été un coup dur pour l'Olympique Lyonnais et son portier. Mais Lopes est un warrior et il n'envisage pas d'abandonner ses coéquipiers au moment où le club de Jean-Michel Aulas est en pleine bataille pour une place européenne, avec la possibilité de décrocher un ticket pour la finale de la Coupe de France. Anthony Lopes, qui n'a rien gagné sous le maillot de l'OL, ne veut pas rater cela.