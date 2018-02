OL : Anthony Lopes se fait démolir ? Tant mieux ça le motive

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

Lorsqu'il s'est installé dans les buts de l'Olympique Lyonnais en remplacement de Rémy Vercoutre, gravement blessé en fin de saison 2012-2013, Anthony Lopes ne savait probablement pas qu'il n'allait finalement plus quitter son poste de gardien de but. Et finalement il a poussé Vercoutre vers la sortie, ce dernier rejoignant le SM Caen. Mais le gardien normand n'en veut pas à son ancien coéquipier, dont il vante les qualités ce samedi, alors que Lopes fait l'objet de vives critiques suites à plusieurs actions litigieuses, et notamment sa sortie face à Kylian Mbappé. Pour le portier malherbiste, Anthony Lopes ne doit rien à personne et il a déjà prouvé toutes ses qualités.

« Quand tu es dans un grand club, c’est souvent comme ça. Anthony peut déranger parce qu’il est bon, qu’il est dans un grand club, et qu’il est entièrement dévoué à l’OL. Je pense que ce n’est pas quelque chose qui lui déplaît forcément. Ça renforcerait plutôt sa détermination, explique Rémy Vercoutre, qui se souvient des débuts d’Anthony Lopes à Lyon. Jeune, il était un peu enrobé. Il a fait un gros travail sur son hygiène de vie, sur son alimentation. À ce moment-là, il a montré à tout le monde à quel point il en voulait. Il était très dur avec lui-même et très fort mentalement. Il a toujours bluffé pas mal de monde. Au fur et à mesure de sa progression, certains entraîneurs croyaient en ses possibilités, d’autres moins. Les choix ne se faisaient pas forcément contre lui, mais pas en sa faveur. Joël Bats, lui, a toujours cru en lui. Je n’ai jamais compris qu’on revienne toujours sur sa taille. J’ai toujours trouvé que ce n’était pas si flagrant et qu’il compensait super bien grâce à sa tonicité. Il a cru en lui, il s’est donné à fond, très fort, alors qu’au début ce n’était pas gagné. Sa carrière est indissociable de celle de Mathieu Gorgelin et, aujourd’hui, celui qui a réussi, c’est “Antho”. Il est parti d’un peu plus loin et il est allé un peu plus haut que ce que certains imaginaient. »