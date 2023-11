OL ‍: Textor dégaine 50 ME, le mercato sera chaud

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A un mois du mercato hivernal, John Textor met le paquet pour avoir le feu vert pour recruter. Les arguments financiers sont là, d'autant que le propriétaire américain entend voir ensuite son équipe être copieusement renforcée. Avec également des départs majeurs.

C’est ce mardi après-midi que l’Olympique Lyonnais passe son audition devant la DNCG, avec pour but d’avoir enfin le feu vert du gendarme financier du football français pour recruter librement cet hiver. Cela n’avait pas été le cas l’été dernier, et John Textor avait du feinter pour pouvoir effectuer quelques opérations. Mais ce sont surtout les départs de jeunes promesses du club comme Castello Lukeba et Bradley Barcola qui ont marqué les esprits, affaiblissant l’équipe tout en faisant néanmoins rentrer de belles sommes dans les caisses du club. Ces ventes, compilées à la cession d’OL Reign qui est en cours de finalisation pour 53 ME, devraient permettre de passer l’écueil de la DNCG selon les dernières indiscrétions.

Tolisso et Lacazette poussés dehors !

John Textor sera, avec Thierry Sauvage, bien présent à cette audition, où outre les ventes de joueurs et d’OL Reign, la renégociation de la dette du club effectuée récemment sera perçue comme un point positif pour les finances du club rhodanien. Si tout se passe bien, L’Equipe affirme que Matthieu Louis-Jean, le responsable du recrutement, aura alors des moyens financiers importants pour renforcer la formation toujours entrainée par Fabio Grosso pour le moment. Le plan est déjà prévu, il s’agit de recruter quatre joueurs au minimum, pour un montant de 50 ME à dépenser. De quoi aider l’OL à remonter la pente, alors que des départs importants pourraient aussi avoir lieu.

Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sont bien poussés vers la sortie, a confirmé Le Progrès, ceci plus dans le but d’économiser sur le salaire de deux stars décevantes cette saison, que de réaliser de gros transferts. Car les deux internationaux français possèdent dans leur contrat une juteuse prime qu’ils touchent chaque année en cas de fidélité à l’OL, ce qui les a convaincus de revenir, et John Textor aimerait bien que ces dépenses copieuses s’arrêtent pour des joueurs qui ne font plus l’unanimité sur le terrain à l’heure actuelle.

Autant dire que le mercato d’hiver s’annonce mouvementé, même si tout cela est suspendu à la décision de la DNCG et la première réunion qui va avoir lieu ce mardi après midi.