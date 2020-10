OL : Anthony Lopes a battu le Covid, l'étonnante histoire

Dans : OL.

Anthony Lopes sera bien dans les buts lyonnais ce dimanche à Strasbourg. Le portier de Lyon ne s'est pas ménagé afin de revenir après avoir été contrôlé positif au Covid19.

Le jeudi 8 octobre, alors qu’il préparait avec l’équipe du Portugal le déplacement à Paris pour y défier la France, Anthony Lopes faisait l’objet d’un contrôle positif au Covid19 et rentrait donc immédiatement à Lyon pour être mis à l’isolement. Même s’il avait la possibilité de travailler physiquement, le gardien de but de l’Olympique Lyonnais, qui a semble-t-il ressenti quelques syndromes, ne paraissait pas en mesure de tenir son poste ce dimanche contre Strasbourg. Mais vendredi, à 48h du match, un nouveau test PCR était effectué par Anthony Lopes et cette fois le résultat était négatif. Cependant, cela devait être confirmé par un test sérologique.

Et comme le raconte L’Equipe, ce samedi Anthony Lopes s’est levé avant même 7h du matin afin de passer ce nouveau contrôle sanguin en espérant avoir une réponse définitive avant le début de l’entraînement de l’Olympique Lyonnais. Vers 13 heures, Anthony Lopes et Rudi Garcia ont appris la bonne nouvelle, ce test confirmait que le gardien de but était bon pour le service et pouvait participer à la dernière séance de travail avant de partir vers l’Alsace. Même si forcément, le portier de 30 ans ne sera probablement pas au sommet de sa forme, après dix jours sans travail collectif, la spécificité de son poste lui permet d’être aligné dans le onze de départ de l’OL ce dimanche contre Strasbourg. Un joli challenge réussi pour Anthony Lopes, lequel savait que son club avait réellement besoin de lui puisque sa doublure, Julian Pollersbeck, est lui encore à l'isolement après un test positif au Covid19.