OL : Amine Gouiri n'a pas la rage contre Lyon

Auteur d'un doublé dimanche avec Nice contre Lens, Amine Gouiri n'a pas voulu en profiter pour régler ses comptes avec Lyon.

Il a été l’homme du match Nice-Lens dimanche à l’Allianz Riviera, marquant les deux buts de la victoire du Gym, et avec la manière. Amine Gouiri n’a pas mis longtemps à prouver que le club azuréen avait bien fait d’aller le chercher à l’Olympique Lyonnais. Mais forcément du côté des supporters de l’OL, on digère moins bien que le jeune joueur formé au sein de l’académie chère au président Aulas soit parti sous d’autres cieux, comme plusieurs pépites rhodanienne ces derniers temps. Pour Amine Gouiri, nul sentiment de revanche par rapport à son club formateur, l’attaquant de 20 ans préférant tourner la page avec élégance et sans provoquer des polémiques.

Evoquant sa prestation et ses deux beaux buts face à Lens, Amine Gouiri ne veut pas y voir une relation avec son départ récent de l’Olympique Lyonnais et son désir de prouver qu'il méritait meilleur sort. « Je m’habitue à ce poste, j’y avais joué quand j’étais plus jeune et je prends mes repères. Une revanche ? Non, j’ai quand même joué à l’OL, mais on veut toujours jouer et je suis niçois maintenant. J’espère faire une grosse saison et enchaîner les matches », prévient Amine Gouiri, qui va désormais essayer de continuer sur cette belle lancée. De quoi faire le bonheur de Nice et probablement faire réfléchir Lyon sur la place récente donnée aux jeunes dans son équipe de Ligue 1.