OL : Amine Gouiri fait un choix radical pour sa carrière

Dans : OL.

S'il enfile les buts avec l'Olympique Lyonnais en N2 et en Youth League, Amine Gouiri est pour l'instant à l'écart du groupe de Rudi Garcia.

Deux buts la semaine passée contre Saragosse en Youth League, et un quadruplé le week-end dernier avec la réserve de l’Olympique Lyonnais en N2, Amine Gouiri fait parler la poudre ces derniers jours. Mais cela ne suffit pas pour être un membre permanent du groupe de Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL, qui mise plus sur Rayan Cherki et Maxence Caqueret, ayant même suggéré à l’international U21 tricolore de changer d’air durant le mercato d’hiver. Arrivé en 2014 au centre de formation du club de Jean-Michel Aulas, Amine Gouiri n’a cependant pas voulu quitter Lyon, même s’il sait qu’il lui sera dur de convaincre l’actuel coach de l’OL de lui laisser durablement sa chance.

Mais en footballeur averti, l’attaquant lyonnais a pris une décision qui prouve qu’effectivement il pense à l’avenir, que ce soit à l’Olympique Lyonnais, qui a sa priorité, ou ailleurs. Selon 20 Minutes, Amine Gouiri a en effet choisi de confier la gestion de sa carrière et de ses intérêts sportifs à Alain Migliaccio, qui a notamment été l’agent de Zinedine Zidane. Cela ne préjuge en rien de ce que fera Amine Gouiri la saison prochaine, mais il est clair que Jean-Michel Aulas va devoir se pencher sur ce dossier sous peine de vivre une grosse désillusion, l’attaquant de l’OL n’ayant plus que deux ans de contrat.