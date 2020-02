OL : Un quadruplé signé Amine Gouiri, Lyon s'enflamme

Dans : OL.

En l'espace de deux matches en Youth League et en N2 avec Lyon, Amine Gouiri s'est rappelé au bon souvenir de Rudi Garcia en marquant six buts.

Auteur d'un doublé lors de la victoire et de la qualification de l'Olympique Lyonnais mercredi à Saragosse en Youth League, Amine Gouiri a confirmé ce samedi qu'il était en grande forme. En effet, à l'occasion de la nette victoire de l'OL contre Moulins Yzeure (5-1) en N2, Amine Gouiri a tout simplement signé un quadruplé en une seule période.

Cela est évidemment un énorme signal envoyé à l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui se passe des services de l'attaquant international Espoirs depuis la victoire à Nantes (3-4) il y a presque un mois. Du côté des supporters de l'OL, on s'enflamme évidemment très fort ce samedi pour Amine Gouiri, et on espère que ce dernier va très vite retrouver le chemin de l'effectif de Rudi Garcia.