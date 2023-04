OL : Amandine Henry fugueuse ? Elle met fin à la folle rumeur

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Blessée au genou et semble t-il remise, Amandine Henry ne joue toutefois plus pour l'OL. En arrêt maladie, elle est accusée de faire faux bond à son club de toujours. Elle a réagi sur les réseaux sociaux, se justifiant et accusant l'OL de ne plus vouloir d'elle.

L'OL va t-il se fâcher avec l'une des égéries de son équipe féminine ? Amandine Henry a tout gagné en tant que milieu de terrain avec l'équipe féminine lyonnaise. Néanmoins, sa dernière saison est plus compliquée à cause de blessures récurrentes. Son départ aux Etats-Unis l'été prochain, dans le club d'Angel City, est déjà acté. Mais, Le Progrès a lancé l'idée qu'Henry était en train de forcer son départ du Rhône dès maintenant. La milieu de terrain devrait être remise de sa blessure au genou contractée début mars. Cependant, elle n'est pas revenue sur les terrains et s'est même mise en arrêt maladie.

Henry lâché par l'OL, son arrêt maladie n'a rien à voir

Dans la tempête médiatique depuis 24 heures étant décrite comme ingrate envers l'OL, Amandine Henry a livré sa riposte sur les réseaux sociaux. Dans un long message, elle se dit surprise que l'OL la réclame sur le terrain. Selon elle, le club rhodanien a accepté sa demande de départ anticipée aux Etats-Unis et il l'a même poussée au départ. « Il est vrai que n’ayant pas eu de proposition de l’OL pour prolonger l’aventure dans le club qui m’a permis d’accéder à un palmarès auquel je ne pouvais m’attendre même dans mes rêves les plus fous, et y terminer ainsi ma carrière, je me suis permise de demander à ma direction d’accepter de me libérer un peu plus tôt, demande acceptée par le club après la dure élimination contre Chelsea », a t-elle écrite.

Amandine Henry mise sur un divorce brutal avec l'OL https://t.co/4Mbc7OpdWS — Foot01.com (@Foot01_com) April 25, 2023

Elle est ensuite entrée dans les détails, niant notamment tout lien entre son arrêt maladie et cet épisode. « Contrairement à ce que j’ai pu lire, la raison pour laquelle j’ai fait cette démarche est avant tout parce qu’on m’a fait comprendre ces derniers mois que le club ne comptait pas sur moi, ni pour terminer la saison, ni pour y finir ma carrière ! On a également pris le soin de me préciser que si le club souhaitait me garder c’était essentiellement pour des questions d’image vis-à-vis de mes partenaires et de nos adversaires, sans avoir forcément l’intention de me faire jouer. Au regard de cette décision qui m’attriste puisque j’ai passé 16 années extraordinaires à Lyon, j’ai pensé qu’il serait peut-être plus judicieux pour terminer ma convalescence de rejoindre dès que possible un nouveau projet, et me donner ainsi toutes les chances de pouvoir, peut-être, à nouveau porter ce maillot bleu qui me tient tant à cœur », ajoute t-elle.

« Concernant mon statut actuel, et même si je ne devrais pas avoir à m’en justifier car cela concerne ma vie privée, je précise que cet arrêt maladie est bien pour des raisons personnelles, et non pour convenance par rapport à cet épisode sportif. Si j’ai décidé de répondre à ce que j’entends aujourd’hui c’est parce qu’on me dépeint comme une personne que je ne suis absolument pas ! On me prête en effet des mots (réclamer, exiger, refuser de jouer, pressée de quitter,...) qui ne me représentent pas et sont extrêmement loin de la vérité », conclut-elle. Si elle dit vrai, ce serait une nouvelle dispute du club avec ses légendes comme récemment avec Grégory Coupet et Juninho. De quoi confirmer que, ces dernières années, les histoires d'amour se terminent mal à l'OL.