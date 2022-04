OL : Lacazette en tendance, son retour est urgent !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

C’est la crise à l’OL, où les supporters ont manifesté leur mécontentement après la lourde défaite contre West Ham jeudi en Europa League (0-3).

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ne se reconnaissent plus en voyant leur équipe et la défaite contre West Ham en quart de finale de l’Europa League jeudi soir est la goute d’eau qui a fait déborder le vase. Une révolution est attendue durant l’été à l’OL, où une refonte totale de l’effectif semble urgente. Les supporters lyonnais rêvent de voir les enfants du club au pouvoir, que ce soit les jeunes tels que Maxence Caqueret ou Malo Gusto mais également les anciens de l’Olympique Lyonnais tels que Gonalons, Tolisso, Umtiti ou encore Lacazette. Sur les réseaux sociaux, la défaite contre West Ham a d’ailleurs provoqué un phénomène assez inattendue sur Twitter, où Lacazette a été placé en « top Tweet » par les supporters de l’OL.

Les supporters de l'OL exigent le retour de Lacazette

Feels good to be on the score sheet. 💪🏽♣️🔴 pic.twitter.com/8sVhr31eLB — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) March 13, 2022

Et pour cause, les sympathisants de l’Olympique Lyonnais estiment que le retour de l’ancien capitaine rhodanien est indispensable. « Rendez-moi Gerland. Rendez-moi des Tolisso, des Lacazette, même des Jo Ferri, des Gonalons ou des Lovren, rien à foutre mais rendez-moi des joueurs avec des valeurs, une âme et un cœur prêt a tout donner et a se battre pour mon club par pitié j'en peux juste plus la », « Je crois qu'il est temps de laisser la place aux jeunes et de se dire que c'est impossible de faire revenir Lacazette et tolisso cet été, il faut recréer un groupe bien 6.9, qu'avec des joueurs ayant un intérêt pour le club et plus de gars qu'on sent jamais concernés (cc Boateng) » ou encore « Quitte à faire une saison sans Europe. Quitte à passer un gros coup de balai. Je rêve d'un retour de @LacazetteAlex et @CorentinTolisso pour ramener l'OL au sommet » peut-on lire sur Twitter où les supporters désespérés de Lyon rêvent de voir les anciens du club revenir.

Des dizaines de tweets similaires ont fleuri tout au long de la soirée de jeudi soir après la piteuse élimination de l’Olympique Lyonnais contre West Ham au terme d’un match pitoyable durant lequel l’équipe de Peter Bosz n’a jamais semblé en mesure de se révolter et d’inverser la tendance. « Ne réalise toujours pas qu’on est pris 3-0 à la maison en quart de finale retour de coupe d’Europe. J’ai jure que avec Fekir, Lacazette, Tolisso, Ferri, jamais tu le perdais ce match... l’OL se perd et ça fais peur », « Petit problème Lacazette et Fekir ont été remplacé par Dembele et Toko » ou encore « Ramenez moi des Lacazette, des Tolisso des Fekir, la çà avait la hargne de gagner » ont lancé les supporters de l’OL, qui lancent un appel très clair à Jean-Michel Aulas dans l’optique du prochain mercato estival. Les enfants du club doivent revenir afin de recréer une dynamique et relancer un club qui semble à bout de souffle comme rarement ces dernières années.